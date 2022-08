Mulher morre após ser atropelada e arrastada por ônibus no Centro de Teresina

Uma mulher identificada como Amanda Santos Carvalho, de 22 anos, morreu após ser atropelada e arrastada por um ônibus no início da noite dessa sexta-feira (12), no Centro de Teresina. O caso aconteceu quando ela atravessa a rua para chegar à Praça Saraiva.

Segundo a Polícia Militar, o motorista, da empresa Timon City, se aproximava da parada de ônibus e não percebeu a jovem atravessando a rua - e acabou arrastando a vítima, que morreu ainda no local. O pai dela estava aguardando a jovem sair do trabalho.

Com o acidente, populares jogaram pedras e destruíram as janelas do veículo. O motorista - que não teve a identidade revelada - foi levado para Delegacia Geral para os procedimentos cabíveis. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Em nota, a Timon City informou que colaborou com a Polícia Militar e que está prestando todas as assistências necessárias à família para que o caso seja resolvido.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no