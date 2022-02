Caminhão que transportava pá eólica tomba na BR-407; segundo acidente em 4 dias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) registrou na manhã desta quarta-feira (16) mais um acidente envolvendo pá eólica nas rodovias piauienses. Desta vez um caminhão que transportava o objeto tombou na altura do quilômetro 509 da BR-407, entre as cidades de Patos do Piauí e Jacobina do Piauí. O condutor sofreu ferimentos leves.



Foto: Divulgação/PRF-PI

O tombamento aconteceu por volta faz 09h30 desta manhã e já é o segundo acidente do tipo registrado nos últimos quatro dias nas estradas federais piauienses. No sábado passado (12), outro caminhão que transportava pá eólica também tombou, mas na BR-316. A via precisou ser totalmente interditada até que a empresa responsável pela carga fosse acionada.

Diferentemente do primeiro acidente, o que ocorreu nesta quarta-feira (16) não resultou na interdição da pista, porque a pá eólica





Aguarde mais informações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF-PI