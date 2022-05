Caminhonete é arremessada em acidente na BR-230, em Oeiras; uma pessoa morreu

Um acidente grave ocorrido por volta das 08h30 da manhã do último sábado (21) deixou uma pessoa morta na BR-230, altura do município de Oeiras. De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete modelo Chevrolet D20 foi arremessada cerca de 3 metros após invadir a preferencial e ser atingida por um caminhão trator. A PRF não informou o nome da vítima fatal.



Foto Ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

Diz o relatório: “Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que a caminhonete D20 acessava a via saindo da rodovia PI-236 e o caminhão trator se deslocava na faixa de trânsito Oeiras-São João da Varjota. O caminhão realizou uma manobra de acesso à BR-230 tendo que cruzar a faixa de deslocamento da caminhonete. No momento seguinte, o caminhão colidiu transversalmente com a caminhonete”.

O motorista da caminhonete teve morte instantânea e ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para retirá-lo.

A PRF constatou que o principal fator do acidente foi o acesso à via por parte do condutor da caminhonete D20 sem dar preferência aos veículos que por ela já trafegavam. Os policiais fizeram teste do bafômetro no motorista do caminhão trator, mas o resultado acusou negativo para a presença de álcool no organismo.

Com informações da PRF-PI