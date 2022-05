PRF registra segundo acidente com ciclista nas BR’s do Piauí em 5 dias

Mais um ciclista ficou ferido após acidente ocorrido nas rodovias federais que cortam o Piauí. Desta vez a vítima é um idoso de 63 anos que pedalava pela margem da BR-316 no perímetro urbano de Teresina, e colidiu lateralmente com uma motocicleta que trafegava no mesmo sentido. Este é o segundo acidente com ciclista ocorrido nos últimos cinco dias na capital. Na semana passada, dois atletas foram atingidos na BR-343 por um motorista que conduzia alcoolizado.



De acordo com o relatório de ocorrência divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), a causa provável deste segundo acidente teria sido o fato de que um dos veículos envolvidos não respeitou a distância segura de tráfego, que garante que, em caso de necessidade, haja espaço e tempo para manobra e frenagem.



Ainda segundo a PRF, tanto o ciclista quanto o motociclista, um homem de 45 anos, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados às pressas para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

A polícia não soube informar se algum dos envolvidos no acidente trafegava sob efeito de álcool, uma vez que as vítimas sofreram lesões graves e não tinham condições de passar pelo teste do bafômetro. A prioridade, informou a PRF, era o socorro aos feridos. O caso será apurado a partir da perícia no local do acidente.

