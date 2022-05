Ciclistas são atropelados por motorista alcoolizado na BR-343; estado de saúde é grave

Dois ciclistas foram atropelados enquanto pedalavam pela rodovia BR-343 na noite desta terça-feira (04) na cidade de Altos. Um veículo modelo picape que seguia com destino a Teresina atingiu por trás as vítimas e as deixou gravemente feridas.





O acidente ocorreu na altura do quilômetro 320 da rodovia. Com o impacto da colisão, um ciclista foi arremessado sobre o outro. As vítimas são dois homens, um de 21 anos e o outro de 30 anos. A PRF não informou nomes, mas disse que as vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas de imediato ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT).



De acordo com ciclistas que estavam no grupo, havia quatro atletas pedalando quando foram surpreendidos pelo veículo. Conforme o relato, os ciclistas atingidos se chamavam Eduardo e José Paulo. Eduardo sofreu um ferimento na perna, e José Paulo, que foi arremessado, sofreu escoriações e uma fratura no ombro.



O motorista do carro um homem de 42 anos, não sofreu qualquer ferimento. Segundo informou a polícia, ele dirigia alcoolizado. O teste do bafômetro feito por ele acusou presença de 1,32 mg de álcool por litro de ar. O condutor foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

A Equatorial Piauí informou, por meio de nota, que está ciente do acidente envolvendo os dois ciclistas que foram atropelados por um veículo que prestava serviço à concessionária. Ainda segundo o comunicado, destaca que já adotou as medidas cabíveis e que a empresa prestadora de serviço irá prestar toda assistência às vítimas.

"A Equatorial Piauí informa que tomou conhecimento do acidente ocorrido na noite desta terça-feira (03), na BR-343, entre Teresina e Altos, envolvendo um veículo de uma empresa parceira, que presta serviços para a distribuidora e dois ciclistas que transitavam no local.

Esclarece, ainda, que solicitou que a empresa terceirizada preste toda a assistência necessária às vítimas, que foram levadas para atendimento no Hospital de Urgências de Teresina. Com relação ao prestador de serviços que conduzia a viatura, a empresa reforça que, de acordo com as informações das autoridades competentes, ele permanece preso, para esclarecimentos do fato.

A Equatorial informa que, de imediato, exigiu da empresa parceira a adoção de todas as medidas cabíveis em relação à conduta imprópria do funcionário. A Distribuidora reitera que tem a segurança como valor fundamental na execução das atividades que envolvem colaboradores, clientes e população, e que realiza diálogos e fiscalizações constantes com suas equipes, próprias e parceiras, para garantir a segurança e qualidade na realização dos serviços prestados."

