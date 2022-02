Carnaval 2022: PRF lança campanha de conscientização de trânsito

Neste ano, muitos estados e municípios optaram por não promover festas durante o período. Entretanto, a fim de conscientizar a população piauiense a respeito da importância de cumprir as leis de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou, nesta sexta-feira (18), a Operação Carnaval 2022, que começa a partir do dia 25 de Fevereiro até às 23h59 do dia 02 de Março.

Esta operação faz parte da Operação Rodovida e será executada em todo o Brasil com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais. A fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos.

(Foto: Reprodução/PRF)

Um dos principais focos será o combate à mistura álcool e direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. As equipes da PRF estarão equipadas com etilômetros, equipamentos utilizados para medir a concentração de álcool no organismo através da análise do ar expelido pelos pulmões.

A PRF destaca ainda que independente de ter ou não Carnaval, quem bebe e dirige coloca em risco não só sua própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros.

O balanço final da operação será divulgado no dia 3 de março através do portal PRF.

Com informações da PRF