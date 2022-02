Homem sai do Ceará com destino a São Paulo e é encontrado no Piauí sete dias depois

Um homem de 59 anos, que não teve a identidade revelada, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal após desaparecer por sete dias. Segundo a PRF, o homem havia embarcado em um ônibus no estado do Ceará com destino a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, no dia 11 de fevereiro. Depois disso, a família não teve mais notícias do seu paradeiro.





Ele foi localizado na cidade de Floriano, no interior do Piauí, durante uma abordagem da PRF a um ônibus que se deslocava de Goiânia, no estado de Goiás, com destino a cidade de Picos. Durante a fiscalização, os policiais rodoviários perceberam que um dos passageiros conversava de forma confusa e desorientada.



Foto: Divulgação/PRF "Ao aprofundar as consultas aos sistemas, a equipe conseguiu identificar que se tratava de uma pessoa desaparecida do estado do Ceará e, após confirmar o parentesco, foi feito contato com a família via chamada de vídeo, momento em que se emocionaram ao reconhecê-lo", informou a PRF, em nota. Conforme anúncio de desaparecimento e informações familiares, o homem é portador de transtorno mental. Segundo a família, o homem saiu de casa no dia 11 de fevereiro e deveria chegar a Ribeirão Preto no dia 13 de fevereiro, o que não ocorreu. Diante das informações levantadas, a situação foi enquadrada como Localização de pessoa desaparecida e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Floriano para que sejam tomadas as providências legais que o caso requer. A PRF informa que em casos de urgência e emergência nas Rodovias Federais, o número da central é o 191, a ligação é gratuita.

Com informações da PRF.