Casal suspeito de assassinato morre em troca de tiros com a polícia em Simplício Mendes

Suspeitos de terem assassinado um homem conhecido como “Julinho” com dez tiros na cidade de Simplício Mendes no último dia 27, Maria de Fátima Carvalho, de 20 anos, e Michel Darllis Dias de Carvalho, 25, foram mortos após troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (28). Segundo o delegado e gerente de policiamento do interior, o casal e outras duas pessoas encontravam-se em um veículo semelhante ao que que teria sido utilizado na execução de Julinho.

Casal suspeito de assassinato é morto em troca de tiros com a polícia em Simplício Mendes (Foto: Reprodução/Redes sociais)



“Esse homem teria sido executado por essas pessoas que estavam neste veículo. De prontidão, as forças policiais da região foram comunicadas do ocorrido e deram início às diligências. Durante a perseguição, duas pessoas fugiram pela mata e houve um confronto com o casal, que acabou morrendo. Eles tentaram a sorte em troca de tiros e não conseguiram sobreviver”, explica o delegado.

De acordo com o delegado, algo que chamou atenção da perícia foi o fato de que a jovem de 20 anos estava com cerca de R$ 1 mil reais em suas partes íntimas. Não se sabe se essa quantia de dinheiro foi fruto de roubo ou algum outro crime. “A polícia irá realizar os levantamentos para saber se o casal já era fichado ou tiveram participação em algum outro crime. Sabemos que não foi algo isolado. Os corpos foram levados e a perícia constatou que havia mais de mil reais nas partes íntimas dessa jovem”, destacou Célio Benício.



Veículo utilizado para execução de "Julinho" e notas de dinheiro encontradas nas partes intimas da jovem (Foto: Reprodução/Redes sociais)

As investigações agora irão determinar o que teria levado esse casal e as outras duas pessoas a executar a vítima. “Queremos entender a motivação do crime, pois não é algo comum nessa cidade pacata e foi um crime que deixou os moradores assustados”, pontua o delegado.

