Funcionário é preso por desviar mais de R$ 300 mil de empresa que trabalhava em Teresina

Um supervisor de vendas identificado como Alexwell Pereira Sousa, de 27 anos, foi preso por desviar dinheiro da empresa em que trabalhou por mais de um ano. Localizada na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina, a empresa atua no ramo alimentício e teve um prejuízo de mais de R$ 300 mil reais. O acusado foi preso nesta terça-feira (28), durante cumprimento de mandado em sua residência no bairro Dirceu, zona Sudeste da capital.

Alexwell Pereira Sousa, 27 anos, preso por desviar verba de empresa (Foto: Divulgação)

De acordo com o delegado do 12º Batalhão da Polícia Militar, Ademar Canabrava, o funcionário aproveitava-se da confiança que os donos da empresa tinham para com ele a fim de cometer o crime. “Ele utilizava máquinas de cartão de crédito e débito próprio para desviar os valores. Ao invés de o cliente ir ao caixa, ele ia até o cliente e passava o cartão em sua máquina, assim o dinheiro caía na sua conta ao invés de cair na conta da empresa. Hoje a empresa constatou que houve um rombo de mais de R$ 300 e ainda estão sendo feitos levantamentos para saber se houveram mais prejuízos”, explica o delegado.

Delegado Canabrava explica como ocorria o crime (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ainda segundo informações da polícia, as investigações irão apontar se outros funcionários da empresa atuavam junto com Alexwell Pereira. “Até o momento, achamos que ele trabalhava sozinho. Os donos da empresa só perceberam porque era muito serviço e não estava caindo na conta”, comenta Canabrava.

O acusado já responde a um processo na justiça por porte legal de arma de fogo e, nesta terça, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina.

Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TVIthyara Borges