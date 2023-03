Caso Tainah Brasil: promotor é intimado a se manifestar sobre pedido de afastamento

O promotor Benigno Filho, titular da 13ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Piauí, foi intimado pela juíza Maria Zilnar Coutinho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, a se manifestar no processo do pedido de afastamento impetrado pela defesa de Fernanda Maria Lobão Ayres no caso do assassinado da jovem Tainah Luz Brasil Rocha.



No começo deste mês, o advogado de defesa da acusada, Régis Marinho Filho, entrou com um pedido de suspeição pedindo que Benigno Filho fosse afastado do caso por ele ter certo grau de convivência pessoal com seu pai, o também promotor de Justiça, Régis Marinho. O pedido se estende também aos demais membros do MP com atuação na 1ª Vara do Júri.

No despacho, a juíza Maria Zilnar Coutinho intimou Benigno Filho e deu a ele prazo de cinco dias para se manifestar nos autos do processo sobre a “exceção de suspeição oposta pela defesa de Fernanda Maria Lobão Ayres”. A decisão é do último dia 28 de fevereiro, portanto o prazo para que representante do Ministério Público se manifeste se encerra nesta segunda-feira (06).



Promotor Benigno Filho deverá se manifestar sobre pedido de suspeição no processo pelo assassinato de Tainah Brasil - Foto: Arquivo O Dia

Anteriormente, em conversa com o Portalodia.com, o advogado Régis Marinho Filho informou que entrou com o pedido de suspeição contra Benigno Filho “por questão de prudência e zelo com as normas processuais” e “para evitar quaisquer aberturas para eventuais alegações de favorecimento à acusada”.

Para o pai de Tainah Brasil, o jornalista Marcelo Rocha, disse conhecer o promotor Régis Marinho, pai do advogado, e acreditar que ele não seria capaz de pedir um apoio maior para o filho no processo. No entendimento de Marcelo, o pedido de suspeição de Benigno Filho é uma tentativa da defesa de fazer com que o julgamento demore mais.

O promotor Benigno Filho não se pronunciou a respeito do assunto.

Entenda

Tainah Luz Brasil Rocha, 27 anos, foi assassinada no dia 16 de maio de 2022 durante uma festa que ocorria em uma residência no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina. Filha do jornalista Marcelo Rocha, ela foi ferida com golpes de faca no abdômen durante uma discussão. Tainah ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no HUT.

Duas pessoas foram indiciadas pelo crime: Fernanda Maria Lobão Ayres, ex-namorada de Tainah, e sua então companheira, Geovana Thaís Silva. Elas respondem por homicídio triplamente qualificado.

