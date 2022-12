Casos de Covid apresentam leve redução no Piauí; óbitos também tiveram queda

Os números de casos de Covid-19 no Piauí apresentaram uma leve redução no período de 04 a 10 de dezembro, saindo de 524% para 391% dos casos da doença. Os óbitos também tiveram uma redução de 100% para 14%, sendo considerado em estabilidade, segundo o Boletim Epidemiológico Covid-19 da 49ª Semana, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).



Leia também: Transmissão da Covid em Teresina passa a ser de médio risco, alerta FMS

O Boletim também constatou que houve uma redução no Índice de Transmissibilidade da doença, em comparação aos últimos sete dias de 1,85 para 1,54. A taxa de positividade dos testes RT-PCR caiu de 44,9% para 39%.

Porém, os números de internados em leitos clínicos por Covid-19 passou de 76 para 84, nos últimos sete dias. E as UTI’s apresentaram um aumento de 13 leitos ocupados para 24. A ocupação dos leitos de estabilização também teve um leve aumento, passando de 2 para 5 internados.



(Foto: Rodrigo Balladares M. /Fotos Públicas)



Segundo o Superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães, a redução no número de casos e a queda no índice de transmissibilidade são muito animadores. “Significa que os nossos esforços em cumprir as medidas sanitárias estão dando resultado. E é importante concluir o esquema vacinal para que todos possamos ficar mais tranquilos em relação à doença”, afirma.



O secretário de estado da Saúde, Neris Júnior, afirma que as vacinas são essenciais para que todos fiquem protegidos. “Devemos continuar usando as máscaras para que a gente siga protegido e, muito em breve, vamos estar de volta à rotina sem hospitalização ou morte”, diz Neris.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi