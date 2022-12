Transmissão da Covid em Teresina passa a ser de médio risco, alerta FMS

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou, nesta segunda-feira (05), que o nível de transmissão da covid-19 subiu para a faixa amarela, passando a representar médio risco. Segundo o órgão, houve um aumento de 74% de casos confirmados de Covid-19, subindo de 943 para 1.637 casos em uma semana. Os dados são referentes a 48ª semana epidemiológica, no período de 24 de novembro a 03 de dezembro.

A demanda pelo teste RT-PCR aumentou em 33% na Capital e o nível de positividade dos testes aumentou 44%. As hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) tiveram aumento de 65% (subiu de 17 para 28 internações).



O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, explica que esses índices de aumento eram esperados. “São dados que estão no mesmo nível nacional com o crescimento de notificação de casos positivos. Já adequamos a rede hospitalar com o Hospital Mariano Castelo Branco, na Santa Maria da Codipi, para os casos de internação e abertura de leitos específicos para pacientes do trauma com Covid e as UBS estão realizando os testes. Também já retornamos com dois drive thru nos terminais de integração do Buenos Aires e Parque Piauí e continua o atendimento com vacina no Teresina Shopping e nas UBS), informa.

