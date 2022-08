Censo 2022: IBGE fará visitas em cerca de 900 mil domicílios no Piauí até outubro

A partir de hoje (1°) os recenseadores do IBGE começam a visitar todas as residências do País. No Piauí, cerca de 900 mil residências com mais três milhões de piauienses, devem ser visitados. A coleta de dados deve seguir até o mês de outubro. Em Teresina, o órgão fez o lançamento oficial da coleta de dados na Praça Rio Branco, centro da Capital.

O evento contou com a presença de diretores do IBGE no estado, trabalhadores do censo e também da população que passava pelo local e acompanhou a solenidade. Leonardo Passos, diretor do IBGE no Piauí, ressaltou o tamanho da pesquisa. “A coleta se dará de agosto até outubro, para contar toda a população. É a única pesquisa nacional que vai a todas as residências do Brasil”, ressaltou.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Este ano, a pesquisa vem com novidades. Uma delas é a inclusão de questões relacionadas ao autismo no levantamento. Outra novidade é a inclusão de comunidades quilombolas no recenseamento. O Coordenador Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí elogiou a iniciativa do Censo. “Ficamos muito felizes por termos sido considerados nessa pesquisa e as comunidades quilombolas já estão se mobilizando para receber os recenseadores”, comemorou Arnaldo de Lima, da Cecoq.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



A Suzanna Moura é uma dos 2.633 recenseadores que vão atuar no Piauí. E ela reconhece as dificuldades da profissão. Medo da Covid-19, dos “falsos” recenseadores que praticam golpes e crimes e até o “medo das perguntas” são alguns dos obstáculos que a profissional tem pela frente.

“Em relação à Pandemia, nós estaremos com máscara, usando sempre álcool em gel. Tudo para passar segurança às famílias que irão nos receber. Sobre a segurança, todos nós teremos um QR Code em nossos crachás, para que a pessoas acesse o site do IBGE e veja se o recenseador realmente faz parte do cadastro. Acho que com tudo isso, as pessoas podem se sentir seguras para nos receber”, finalizou Suzanna.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



O que faz um recenseador?

As atribuições da função de Recenseador são: cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá; assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, dentre outros.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no