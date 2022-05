Cheias de rios deixam Barras e Esperantina em alerta para inundações

Os municípios de Barras e Esperantina, no Norte do Piauí, estão em alerta para inundações devido às cheias dos rios Marataoan e Longá, respectivamente. As duas cidades atingiram a cota de alerta segundo o monitoramento hidrometeorológicos na bacia do Rio Parnaíba realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Leia também: Piauí tem dois casos suspeitos de Sarampo; índice de vacinação está baixo, diz Sesapi

Em Barras, choveu nas últimas 24h e elevou em sete centímetros o nível do Rio Marataoan, que atingiu 385 cm. Com a cota de inundação estabelecida pelo CPRM de 420 cm, o rio está apenas 35 cm de atingir o limite e a expectativa é de o volume continue crescendo nas próximas horas.

Foto: Reprodução

Já em Esperantina, o nível do Rio Longá permanece sem alteração nas últimas 24h com um total de 656 cm, enquanto a cota de inundação é de 740 cm. A estimativa do CPRM é que volume do rio apresente redução nas próximas horas.

Teresina

No levantamento, o engenheiro hidrólogo Claudio Damasceno de Souza observou que a cidade de Teresina foi o município onde o nível do Rio Parnaíba mais subiu nas últimas 24h. Foram 25 cm a mais, o que elevou para 305 cm nível do rio. Apesar do avanço, o número está distante de atingir a cota de inundação, que é 687 cm.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no