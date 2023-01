Chuva: Enxurrada arrasta botijões de gás em Piripiri; em Parnaíba, bares ficam alagados

A forte chuva que caiu sobre a região Norte do Piauí durante a tarde e a noite desta quarta-feira (25) causou prejuízos para uma distribuidora de gás localizada na avenida Aderson Alves Ferreira, na cidade de Piripiri.



Um vídeo gravado por um morador do município mostra dezenas de botijões de gás sendo arrastados pela enxurrada. Nas imagens é possível ver um buraco aberto no muro por onde os botijões são levados pela água. A rua ficou completamente alagada.







Na cidade de Parnaíba, localizada no litoral do Piauí, também foi registrado um volume expressivo de chuva no dia de ontem, 106 mm. Devido às fortes chuvas, bares localizados no Calçadão Cultural, na Rua Maestro Almir Araújo, ficaram alagados.

Municípios registraram grande volume de chuvas em 24 horas

Segundo o climatologista Werton Costa, em 24 horas, o município de Piripiri registrou 98 mm de chuva e Parnaíba contabilizou 106 mm. Os números representam quase o total esperado para todo o mês de janeiro. A média mensal de chuvas para os dois municípios é de cerca de 120mm.

Em entrevista ao O DIA, o climatologista explicou que as fortes chuvas são provocadas por um combo de fatores, entre eles a permanência da La Niña e o aquecimento do Oceano Atlântico.

“A La Niña altera o sistema de circulação no Oceano Atlântico, impulsionando esse movimento do ar do mar para o continente. Outro fator importante é o aquecimento do Oceano Atlântico, como o mar está muito quente, existe uma produção extra de vapor d’água que vai formar as nuvens. Então, já temos a circulação que está soprando com intensidade ventos do mar para o Piauí e temos mais vapor, essa nuvem adentra com facilidade no Piauí, fortalecendo os grandes temporais”, explica.

Previsão de mais chuva nas próximas horas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há previsão de mais chuva na região Norte do Piauí nas próximas 24 horas. O alerta entrou em vigor às 10h desta quinta-feira (26) e deve permanecer em vigor até às 10h de amanhã (27). A previsão aponta a probabilidade de chuva intensas de até 100mm e ventos intensos com velocidade de até 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.