Manhã de forte chuva causa alagamentos e engarrafamentos em Teresina, veja pontos

A forte chuva que cai em Teresina desde as primeiras horas da manhã desta quarta (25) causa alguns pontos de alagamento e fortes engarrafamentos no sistema de trânsito da capital. Vias do centro e regiões da capital registram trânsito lento e parado em algumas vias.

Na zona leste, na região das ruas Darcy Araújo e Eustáquio Portela um extenso ponto de alagamento foi registrado, na região da avenida Kennedy também se formou um corpo dágua dificultando o trânsito pela via. De acordo com a plataforma de monitoramento Waze a velocidade média na via é de 14km/h. Veja os principais pontos de congestionamento: Região Central: - Trecho entre Miguel Rosa e Praça Conselheiro Saraiva, destaque para as ruas Arlindo Nogueira, Conselheiro Saraiva, Paissandu, Félix Pacheco, Olavo Bilac dentre outras - Avenida Maranhão altura do shopping da cidade - Avenida Frei Serafim em toda a extensão. Zona Leste - Avenida João 23 próximo a Zequinha Freire - Avenida Kennedy altura do balão do São Cristóvão e próximo a APCEF - Avenida Lindolfo Monteiro cruzamento coma Nossa Senhora de Fátima - Rua Professor Elias e avenida Jóquei Clube - Avenida Noronha, próximo a Cajuína Zona Sudeste - Br 343 próximo ao balão do mercado do Peixe - Avenida Joaquim Nelson em toda a extensão - Avenida José Francisco de Almeida Neto, Zona Norte - Avenida Duque de Caxias - Avenida Centenário - Avenida Petrônio Portela cruzamento com Duque de Caxias - Avenida Poty próximo a ponte - Rua Sergipe, próximo a Uespi - Rua rui barbosa com Alameda Parnaíba Zona Sul - Avenida Miguel Rosa - Avenida Gil Martins - Rua Motorista Joca, próximo ao Detran - Avenida Barão Castelo Branco

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no