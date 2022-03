Chuvas elevam nível de rios e barragens atingem capacidade máxima no Piauí

Sete barragens localizadas na região Centro Norte do Piauí atingiram o nível máximo após as fortes chuvas registradas nos últimos dias. Segundo o Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), órgão responsável fiscalização e monitoramento das estruturas físicas das barragens, com a cheia, os reservatórios devem sangrar nos próximos dias.



Entre as barragens que estão próximas ou já atingiram 100% da sua capacidade estão: Barragem de Piracuruca; as barragens Corredores e Emparedados, em Campo Maior; Barragem São Vicente, em São Miguel do Tapuio; Barragem do Bezerro, em José de Freitas; Barragem Mesa de Pedra, em Valença do Piauí; Barragem Salinas, em São Francisco do Piauí.

Barragem Corredores, em Campo Maior. Foto: Divulgação/Idepi

O diretor de Engenharia do Idepi, Antônio Marcos Silva Lima, garante que mesmo atingindo a capacidade máxima, não há risco de ruptura. “Nós monitoramos toda a estrutura física das barragens e não há risco identificado. Em algumas há apenas necessidade de manutenção superficial, como limpeza das paredes e recuperação dos dispositivos de drenagem”, destaca ele, acrescentando que, no Sul do Piauí, as chuvas não foram suficientes para encher os reservatórios.

Barragem Salinas em São Francisco do Piauí (à esquerda) e Barragem Mesa de Pedra em Valença (à direita). (Foto: Divulgação/Idepi)

As barragens são reservatórios construídos para conter a água de um rio. O diretor de Engenharia do Idepi explica que ao atingir o nível máximo, a água represada sai por canais chamados de sangradouros, evitando assim o rompimento das paredes. “A finalidade é a saída dessa água que continua chegando. Como é impossível barrar o rio, é feito o sangradouro”, explica.

Barragem do Bezerro

Em José de Freitas, a reforma da parede da Barragem do Bezerro está quase concluída. A obra, que teve investimento de mais de R$ 15 milhões oriundos do Governo do Estado e Ministério de Desenvolvimento Regional, irá ampliar a capacidade de vazão do reservatório. “É uma ação que está sendo realizada pela Defesa Civil. A recuperação do sangradouro já foi concluída e estamos concluindo a reforma da parede”, informou o diretor de Engenharia do Idepi.

Rio Poti sobe seis metros em 48 horas

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM), as chuvas também afetaram o nível do rio Poti, que subiu 6 metros em menos de 48 horas. As águas do Rio Poti chegaram a 8,63 metros nesta segunda (07) após ter registrado um volume acumulado de 85 milímetros nas últimas 24 horas.

Foto: André dos Santos/O Dia

Com isso, o rio passou da cota de atenção para inundação, que é de 8 metros. De acordo com o Serviço Geológico Nacional (CPRM), é previsto que nas próximas horas o Rio Poti em Teresina chegue a 9,50 metros, superando a cota de alerta e ficando apenas 50 centímetros abaixo da cota de inundação.

Uma análise está sendo feita pela equipe de engenheiros da SEMAM e da empresa responsável para definir as ações que serão tomadas. “No momento, temos que aguardar a água baixar para realizar uma inspeção e saber se houve dano ou não a estrutura da escada de acesso. O píer está preservado”.













