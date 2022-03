Parque das Crianças alaga menos de um mês após inauguração em Teresina

Inaugurado no dia 18 de fevereiro deste ano, o Parque das Crianças, na Zona Leste de Teresina, ficou com a estrutura danificada e vários pontos alagados por causa da chuva do domingo (6) e manhã desta segunda-feira (07). Um vídeo gravado pela reportagem mostra que um dos pontos mais afetados foram o pier de visitação, que ficou com parte das escadas de acesso submersas pelas águas do Rio Poti. Além disso, parte dos brinquedos destinados às crianças ainda estão alagados. (Veja o vídeo abaixo:)



Durante a reportagem, a administração do local não foi encontrada para explicar a situação da estrutura, e os reparos que devem ser feitos no Parque. Mas de acordo com os responsáveis pela segurança do local, os pontos mais afetados devem ter a visitação suspensa temporariamente para a avaliação dos danos e também para garantir a segurança de quem for fazer passeios.

"Sabemos que tem uns cabos de aço que seguram a estrutura do pier, mas ninguém sabe como está a situação lá embaixo porque tá tudo debaixo d'água e parte da estrutura é de madeira. Então acredito que por esses dias o acesso ao pier deve ser proibido", disse João Ferreira, segurança do local.



O Parque das Crianças foi inaugurado no dia 18 de fevereiro deste ano em uma área com mais de 13 mil metros quadrados, ao lado da Ponte da Primavera, onde funcionava o antigo viveiro de mudas da Zona Leste. Na cerimônia, o vice-prefeito de Teresina e secretário de Finanças, Robert Rios, chegou a afirmar que o local era a primeira ‘Disney’ da cidade.

O Dia procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), responsável pela administração do local, que informou que vai analisar a situação para emitir um posicionamento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.





Fotos: André dos Santos/ODIA

