Chuva deixa vários pontos de alagamento em Teresina; confira a previsão

A chuva que cai em Teresina desde a noite de ontem (06) tem ajudado a amenizar a sensação térmica. Mas se por um lado, o tempo fica mais agradável, por outro, a cidade sofre com os problemas de escoamento da água. Não são poucos os pontos da capital onde trafegar se torna um desafio e tanto para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.





Na zona Leste, por exemplo, as principais ruas e avenidas amanheceram o dia tomadas de água. Os pontos de alagamento se concentram mais nas Avenidas Homero Castelo Branco, Dom Severino, Jóquei Clube e Nossa Senhora de Fátima. No balão da Universidade Federal do Piauí, a água acumulada deixou carros e motos ilhados na noite de ontem (06).

Na zona Sul, a Avenida Principal do Promorar também registrou vários pontos de alagamento e ruas tomadas pela água. No bairro Saci a situação não é diferente. Na zona Sudeste, as vias principais do Residencial Pedro Balzi também alagaram deixando carros e motos ilhados por conta da força da água.

Na zona Sudeste, moradores relataram falta de energia na região do Grande Dirceu. Nas redes sociais, os teresinenses relataram os transtornos por conta da forte chuva: “Estava demorando para acontecer, mas veio aí de faltar energia no meu bairro. Teresina realmente não pode ver chuva”, disse um morador. Outro mencionou a dificuldade de ir e vir na cidade: “Um verdadeiro pânico dirigir nas ruas de Teresina na chuva”.

Quem também passa por transtornos são os motoristas que precisam trafegar pela BR-226 na altura da Avenida dos Expedicionários próximo ao Mercado do Peixe, em Teresina. A areia da obra do viaduto com em contato com a chuva acabou formando lama e poças d’água. O trânsito ficou lento na região no começo da manhã.

Previsão é de mais chuva para o dia de hoje

Teresina deve ter mais chuva nas próximas horas e nos próximos dias, segundo o que diz o alerta de perigo emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há risco de ventos fortes, queda de árvores, queda de energia e grande incidência de raios. A temperatura mínima hoje deve ficar na casa dos 23 graus e a máxima em torno de 29 graus. O dia passará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Amanhã (08) o dia deverá ser de tempo nublado com ocorrência de chuvisco, mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. Na quarta-feira (09), o dia volta a ficar fechado com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas. A previsão segue assim na quinta-feira (10) e na sexta feira (11), o tempo fica encoberto com pancadas isoladas.

