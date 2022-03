Teresina: nível do Rio Poti sobe e carrega estrutura usada na construção da ponte da UFPI

A chuva que tem caído em Teresina nos últimos dias, além de causar transtornos para a população devido aos problemas de escoamento da cidade, também tem contribuído significativamente para o aumento do nível da Bacia do Parnaíba. As águas do Rio Poti, por exemplo, chegaram a 8,63 metros nesta segunda-feira (07) após ter registrado um volume acumulado de 85 milímetros nas últimas 24 horas.



Com isso, o rio passou da cota de atenção para inundação, que é de 8 metros. De acordo com o Serviço Geológico Nacional (CPRM), é previsto que nas próximas horas o Rio Poti em Teresina chegue a 9,50 metros, superando a cota de alerta e ficando apenas 50 centímetros abaixo da cota de inundação.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Em Barras, o nível do Marathaoan já supera em 20 centímetros a cota de alerta, tendo chegado nesta segunda-feira (07) a 3,90 metros. A cota de alerta para transbordamento é de 3,70 metros. O CPRM prevê estabilização do nível do rio nas próximas oito horas para valores em torno destes 3,90 metros atuais, ou seja, a permanência no alerta para risco de inundação.

Esse aumento do nível do Rio Marathaoan em Barras e a elevação do Rio Poti em Teresina fizeram com que o CPRM solicitasse dos órgãos competentes estado de alerta quanto às necessidades de ações de contenção de riscos caso sejam necessárias. Aqui na capital, as águas do Poti subiram tanto que uma balsa que era usada para sustentar um bate estaca (máquina usada para furar o fundo do rio e instalar as bases de sustentação de pontes) se soltou e foi arrastada pela correnteza.

Veja abaixo:





Já em Esperantina, o Rio Longá está na cota de 5,99 metros, devendo atingir nas próximas oito horas valores em torno de 6,01 metros, devendo continuar na cota de atenção. Em Floriano e Barão de Grajaú, a cota atual do Rio Parnaíba é de 4,21 metros, abaixo do nível de atenção, ou seja, encontra-se dentro da normalidade. Nas próximas horas, diferentes dos outros rios do Piauí, o Parnaíba na região Sul deve ter uma queda em seu volume para 3,74 metros.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Em Teresina, no entanto, o Rio Parnaíba deve subir de nível nas próximas horas de acordo com o CPRM. Nesta manhã, o Velho Monge chegou a 4,38 metros, podendo atingir nas próximas 12 horas a cota de 4,47 metros, ou seja, 47 centímetros acima do patamar de atenção, que é de 4 metros.

“As previsões apresentadas são baseadas em modelos hidrológicos e estão sujeitas às incertezas inerentes a eles, mas o CPRM continuará monitorando a situação hidrológica da bacia, mantendo os órgãos competentes e a sociedade devidamente informados para o planejamento de ações de prevenção e de contenção de riscos”, frisou Cláudio Damasceno, pesquisador em Geociências e representante do CPRM em Teresina.

