Chuvas intensas: 23 cidades piauienses estão sob alerta para temporais

Pelo menos 23 municípios piauienses estão em alerta para a ocorrência de temporais. O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Além de Teresina, o alerta abrange cidades do Centro-Norte, Norte e Sudoeste piauiense. O aviso de mau tempo vale a partir das 9h20min desta quarta (09) e se estende até as 10h da quinta-feira (09).



O Inmet orienta as pessoas para que, em caso de rajadas de vento, evitem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas, e a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é recomendado retirar aparelhos domésticos da tomada e desligar o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo número 193.



Temperatura deve subir em Teresina nos próximos dias

O tempo mais ameno que os teresinenses têm experimentado nos últimos dias não deve durar muito tempo. Isso porque as temperaturas devem subir nos próximos dias de acordo com a previsão do Inmet. Nesta quarta (09), a capital piauiense terá mínima de 22 graus e máxima de 34 graus. O céu fica com muitas nuvens durante a manhã e poucas nuvens durante a tarde. À noite há possibilidade de chuva isolada.

Amanhã (10), o céu se mantém encoberto, mas sem possibilidade de chuva e com temperaturas variando entre 22 e 35 graus. Não há mais probabilidade de chuva nos próximos dias da semana.

Veja abaixo as cidades em alerta para chuvas intensas:

Amarante

Barras

Campo Largo do Piauí

Curralinhos

Floriano

Ilha Grande

Joaquim Pires

Joca Marques

José de Freitas

Luzilândia

Madeiro

Matias Olímpio

Miguel Alves

Murici dos Portelas

Nazária

Nossa Senhora dos Remédios

Palmeirais

Parnaíba

Porto

São João do Arraial

São Pedro do Piauí

Teresina

União

