Com início das chuvas, 56 áreas de risco são monitoradas pela Defesa Civil em Teresina

O início do período chuvoso trouxe junto a preocupação com as áreas de risco de Teresina. Ao todo, são 56 pontos na capital que representam perigo de enchentes ou deslizamento de terra. E o plano de ação que havia sido preparado pela Defesa Civil Municipal, não previa o começo das chuvas já em novembro. Em entrevista ao Portal O Dia, Marcos Rolf, que coordena as ações na capital falou da alteração do plano para atender possíveis demandas neste mês.

“Já temos um plano de ação, que vai ter algumas modificações. Estávamos preparados para o início do ano, mas as chuvas já vieram e podem se intensificar mais, segundo a meteorologia. Vamos fazer uma reunião nessa semana para alterar esse plano”, antecipou Marcos Rolf, que é Gerente de Operações da Defesa Civil.

São cerca de 30 bombeiros civis já disponíveis para atender chamados da população. Porém, esse número pode aumentar. E o órgão conclama que a população, em caso de estar em risco, deve ligar para o contato da Defesa Civil. “São 56 áreas de risco monitoradas e essas áreas vão continuar sendo acompanhadas. E a população precisa ligar para o 199, a qualquer hora do dia ou da noite”, reforça.

A Defesa Civil quer evitar casos de vítimas fatais, causados pelos alagamentos ou inundações, como os que ocorreram no início do ano. O primeiro caso foi o do chefe de cozinha João Marcelo . Ele teve o carro arrastado e caiu em um bueiro durante um temporal no bairro Satélite, na zona Leste, no dia 2 de janeiro. No mês seguinte, o carro que a professora Wana Sara foi levado após parte da obra da galeria da zona Leste ceder. O corpo foi encontrado dias depois.

