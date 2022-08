Ciro Nogueira anuncia construção de nova ponte sobre o Rio Parnaíba

O edital para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Parnaíba ligando o Piauí ao Maranhão foi publicado nesta quinta-feira (04/08) pelo Governo Federal. A obra será realizada entre o município de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, a Tasso Fragoso, no Maranhão.

O anuncio da construção foi realizado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, em vídeo divulgado nas redes sociais ao lado do o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ciro agradeceu o empenho do presidente Jair Bolsonaro e do senador Elmano Férrer.

Inauguração da Ponte em Santa Filomena em junho de 2021 (Foto: Divulgação)

“Essa ponte é importantíssima para o desenvolvimento do nosso estado e para o escoamento da produção dos cerrados. Agradeço ao ministro Marcelo Sampaio e ao presidente Jair Bolsonaro pela realização deste grande sonho da população piauiense. Fico muito feliz em compartilhar essa notícia”, disse.

Ciro destacou ainda que a ponte beneficia a região do cerrado piauiense, que tem intensa atividade agrícola de produção de grãos, principalmente soja. Para o ministro piauiense, a construção da ponte sobre o Rio Parnaíba irá atrair novos investimentos, alavancar a economia e gerar emprego e renda na região.

Ponte em Santa Filomena

Uma ponte sobre o Rio Parnaíba no município entre os municípios de Santa Filomena a Alto Parnaíba, no Maranhão, foi inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em maio do ano passado.

