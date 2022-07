Clientes Vivo/Oi em Teresina relatam dificuldades para fazer chamadas e acessar internet

Clientes da operadora de telefonia Vivo/Oi que moram em Teresina têm tido dificuldades em fazer e receber chamadas de seus celulares na manhã desta quinta-feira (21). O problema se repete em diferentes zonas da cidade e há relatos de usuários que ficaram sem serviço – com o aparelho fora de área – mesmo estando em áreas centrais da capital onde em geral há sinal de telefonia.



É o caso de Carla Andrade, promotora de vendas. Ela disse que depende do celular para conseguir desempenhar sua função, mas que por conta da instabilidade na rede, não tem conseguido contatar seu clientes nem ser encontrada por eles, porque até mesmo a rede de internet móvel de seu aparelho também tem apresentado queda.

“Eu pensei que era só comigo até ver outras pessoas reclamando que não conseguiam completar nenhuma chamada. E do nada meu celular ficou sem serviço, o que eu achei estranho, porque trabalho no Centro e aqui nunca teve esse problema. A cobertura sempre foi boa”, comentou Carla.



Outra que também está tendo problemas para usar os serviços da operadora Vivo/Oi em Teresina é a coordenadora financeira Vanessa Santos. Ela também trabalha em uma empresa no Centro da capital e diz que há dias vem notando que as chamadas que faz pelo celular demoram mais que o normal para completar ou às vezes nem completam.

“Faz muitos dias que eu não consigo fazer ligação, mas ontem desde ontem não consigo ligar é de jeito nenhum para nenhum fixo. Hoje parece que piorou e eu não consigo ligar é para nenhum telefone, seja ele fixo ou celular. Nem para Oi, nem para Tim, nem para Claro. Para nenhuma operadora funciona. E de vez em quando o celular fica sem serviço do nada e quem me liga diz que está fora de área”, explica Vanessa.

O problema não é restrito só a Teresina. Nas redes sociais, clientes Vivo de outras regiões do país relataram problemas ao utilizar os serviços da operadora. Usando a hashtag #VivoCaiu, os usuários dizem ter dificuldades para acessar a internet por meio dos dados móveis e fazer chamadas. “Só aqui na praia que a @vivobr tá ficando completamente sem sinal do nada?”, disse um cliente. Outro comentou: “E vamos começar o dia sem sinal de internet da Vivo. Trabalhar como?”.

Transição entre operadoras

Aqui em Teresina, os celulares da operadora Oi passaram a funcionar junto aos serviços da Vivo após a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da venda da empresa à aliança formada pelas operadoras Claro, Tim e Telefônica, que é dona da marca Vivo. A aprovação da venda da Oi aconteceu em fevereiro deste ano e os números do Piauí com DDD 86 passaram a ser atendido pela Vivo.

Essa transição entre uma operadora e outra, no entanto, não se deu de forma automática, mas sim gradual. A Vivo informou que até que as linhas sejam migradas, o usuário não será afetado por nenhuma mudança. Quando essa migração for feita, o cliente será comunicado pelos canais oficiais da operadora. É importante lembrar que o número do celular não muda e nem o chip precisará ser trocado. Os canais de recarga e emissão de fatura continuam sendo feitos pela Oi até que a migração seja concluída.

A Vivo/Oi ainda não se pronunciou sobre as reclamações dos clientes.

