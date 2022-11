Com acumulado de 112 mm, Teresina já registra chuvas acima da média para novembro

Mesmo ainda sendo mês de B-R-O-Bró, novembro tem sido chuvoso em Teresina. Os acumulados de precipitação medidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que a capital teve 112,9 milímetros de chuva durante este mês. Em geral, a média de novembro fica em torno dos 45mm. Esse aumento no volume de precipitação é uma condição da pré-estação, que consiste na transição do período quente para o período chuvoso.



O maior volume de chuva foi registrado na quarta-feira, dia 09, quando a capital teve 44,2 mm de chuva acumulado. No dia 07 (segunda-feira), o acumulado foi de 27,9mm. Nos demais dias chuvosos deste mês, Teresina teve acumulado de chuva de 1,8mm (dia 04), 15,8mm (dia 05), 3,6mm (dia 11) e 19,6mm (dia 15).



Foto: Jailson Soares/O Dia

O climatologista Werton Costa explica que o Piauí sofrerá ainda as consequências da aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), em um quadro que favorece chuva. “As simulações de tempo vêm apontando o fortalecimento de um sistema episódico que pode trazer chuva boa para o extremo Sul ainda esta semana. Tudo indica que será uma Zona de Convergência do Atlântico Sul e deve impactar os municípios da microrregião do mesmo que atuou a frente fria”, disse Werton.

A temperatura do oceano Altântico também deverá influir na chuva que deve cair no Piauí nos próximos dias. O climatologista explica que, caso a superfície do oceano fique aquecida, a possibilidade é de precipitações intensas e em grande quantidade; se o Atlântico permanecer em temperatura neutra, as chuvas devem vir dentro da normalidade. Mas se o oceano tiver temperatura regular, as chuvas devem vir dentro da normalidade.

Previsão do tempo

Teresina deve permanecer com o tempo ensolarado nesta quarta e quinta-feira (17), mas na sexta (18), a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O tempo chuvoso deve permanecer no sábado (19) e no domingo o céu fica encoberto. As temperaturas devem variar entre 22 graus de mínima e 35 graus de máxima.

