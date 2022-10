Com calor em níveis críticos, 51 cidades do Piauí atingem hoje clima de deserto

O tempo seco e quente atinge nesta quinta-feira (20) níveis críticos no Piauí. Alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que hoje às 13h, a umidade relativa do ar no Sudeste e Sudoeste do Estado devem cair para 12%. Este índice é comparável à umidade do ar em regiões desérticas como o Saara, por exemplo, e traz riscos sérios para a saúde humana. A situação atinge 51 municípios.



Com a umidade do ar variando na máxima de 20% e na mínima de 12%, há grande probabilidade de ocorrência de incêndios florestais e também de danos físicos a quem vive nas regiões afetadas como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca, nariz e garganta.

Vale lembrar que o padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que a umidade relativa do ar ideal para o bem-estar do ser humano é entre 50% e 60%. A partir do momento em que ela cai para a casa dos 21% a 30%, é decretado estado de atenção. No caso de ela descer para menos de 20%, o alerta atinge níveis perigosos e críticos para a ocorrência de problemas de saúde.



Foto: Arquivo O Dia

O Inmet recomenda que os moradores dos 51 municípios afetados pelo alerta bebam bastante líquido, evitem fazer atividades físicas em qualquer hora do dia, evitem exposições ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para a pele e umidifiquem os ambientes. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser contatada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Confira abaixo as cidades piauienses na área de abrangência do alerta laranja:

Alvorada do Gurguéia

Anísio de Abreu

Avelino Lopes

Baixa Grande do Ribeiro

Barreiras do Piauí

Bertolínia

Bom Jesus

Bonfim do Piauí

Brejo do Piauí

Canavieira

Canto do Buriti

Caracol

Colônia do Gurguéia

Coronel José Dias

Corrente

Cristalândia do Piauí

Cristino Castro

Curimatá

Currais

Dirceu Arcoverde

Dom Inocêncio

Eliseu Martins

Fartura do Piauí

Gilbués

Guaribas

João Costa

Júlio Borges

Jurema

Manoel Emídio

Monte Alegre do Piauí

Morro Cabeça no Tempo

Pajeú do Piauí

Palmeira do Piauí

Parnaguá

Pavussu

Redenção do Gurguéia

Riacho Frio

Ribeira do Piauí

Ribeiro Gonçalves

Santa Filomena

Santa Luz

São Braz do Piauí

São Gonçalo do Gurguéia

São João do Piauí

São Lourenço do Piauí

São Raimundo Nonato

Sebastião Barros

Sebastião Leal

Tamboril do Piauí

Uruçuí

Várzea Branca

