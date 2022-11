Comitê não vê necessidade de obrigatoriedade de uso de máscara no Piauí

Em reunião conjunta nesta quarta-feira (23//11), os Comitês de Operações Emergenciais (COE) do Governo do Estado e da Prefeitura de Teresina decidiram não orientar decretos com novas medidas restritivas contra a Covid-19 no Piauí. A decisão foi adotada mesmo com a constatação do aumento de 37% dos casos da doença na última semana.

Por outro lado, os membros dos Comitês decidiram “recomendar” o uso de máscara em ambientes fechados no Piauí, mas sem obrigatoriedade, como era esperado. Com as deliberações, seguirão valendo os decretos anteriores que trazem restrições específicas para o uso da máscara.

No último decreto da governadora Regina Sousa, datado de agosto deste ano, continua obrigado o uso de máscaras em unidades de saúde, em transportes coletivos, públicos ou privados, rodoviário ou ferroviário (trabalhadores e passageiros/usuários), assim como táxis e transportes por aplicativos; em qualquer espaço, para idosos, gestantes e imunossuprimidos.

O COE agendou nova reunião para a próxima terça-feira (29/11) para analisar os dados desta semana. “Vamos continuar acompanhando os números epidemiológicos da doença para avaliação e, na próxima semana teremos uma nova reunião. Por enquanto, permanecem válidas as mesmas recomendações do último decreto do Governo do Estado”, disse o infectologista e membro do COE, José Noronha.

O médico chama atenção para a vacinação contra a Covid-19 e a importância da população completar o esquema vacinal. “No Piauí, apenas 26,18% da população tomou a segunda dose de reforço, que é um número considerado muito baixo. Vá até o posto e complete o esquema vacinal para ficar protegido e evitar que o vírus circule. O meio mais seguro de combater a doença é a vacina”, comentou.

