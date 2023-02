Concurso da Alepi terá cargo de tradutor-intérprete de Libras

O concurso público da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), que deve ofertar cerca de 400 vagas, disponibilizará cargo para profissional tradutor-intérprete de Libras. A informação foi anunciada nesta segunda-feira (27), durante reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), deputado estadual Franzé Silva (PT), e representantes da Associação de Profissionais Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais do Estado Piauí (Apilspi).

A vice-presidente da Apilspi, Kelly Lemos, reforça a necessidade de a Alepi e o Governo do Estado atenderem às demandas da comunidade surda. "Estamos muito felizes com a disponibilidade do presidente Franzé em contribuir para com a comunidade surda, para que o Piauí se desenvolva na acessibilidade linguística", pontua.

Além de Kelly, a reunião, que aconteceu no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, contou com a participação de Rosário Alves, presidente da Associação; Soraya Moura, diretora financeira; e Djan Moreira; ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Segundo o deputado Franzé Silva, a Alepi também irá dialogar com o estado sobre a importância de intérpretes de libras nas escolas. "Assumo o compromisso de defender a comunidade surda no Piauí. Já determinei à comissão do concurso público da Alepi que insira do edital o cargo para profissionais tradutores-intérpretes de Libras. Também vou dialogar com Executivo estadual sobre acessibilidade nas escolas, criação do cargo de tradutor-intérprete de Libras e professor de Libras e condições de trabalhos desses profissionais", disse Franzé.

O edital está previsto para ser lançado até o final deste semestre. O concurso deve contar com comissão própria que irá analisar a estrutura administrativa e quadro funcional da Casa e organizar todo o certame.

Com informações da Alepi