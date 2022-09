Concurso do TJ acontece neste final de semana; confira os locais de aplicação de prova

Acontece neste sábado (10) e domingo (11) a aplicação de provas do concurso público para provimento de vagas do Tribunal de Justiça do Piauí. Os candidatos devem acessar o site da banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) (acesse aqui) para verificar o local de aplicação de provas.



No sábado (10) pela manhã, ocorrerão as provas para o cargo de Analista Administrativo. À tarde, serão aplicadas as provas para os cargos de Analista Judicial e Contador.

Foto: Reprodução/Pixabay

No domingo (11) pela manhã, será a vez dos candidatos inscritos para as vagas de Analista de Sistemas / Banco de Dados, Analista de Sistemas / Desenvolvimento, Analista de Sistemas / Infraestrutura, Arquiteto, Assistente Social, Auditor, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Estatístico, Médico, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo.

Na tarde do dia 11, serão aplicadas as provas para o cargo de Oficial de Justiça e Avaliador.

De acordo com o edital, o concurso público compreenderá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão realizadas nas cidades de Teresina e região metropolitana, Parnaíba e Picos, nas datas previstas de 10 e 11 de setembro.

O certame oferta 80 vagas, nos cargos de Analista Judiciário e Analista Administrativo, com salário inicial de R$ 7.328,01.

