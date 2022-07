Concurso: TJ-PI altera data da prova para cargo de analista administrativo

Os candidatos que vão fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) para o cargo de Analista Administrativo devem ficar atentos à nova data que a prova será aplicada. Isso porque o TJ-PI publicou o Edital de retificação Nº 3 do concurso público em andamento e alterou a data. Agora, a prova ocorrerá no sábado, dia 10 de setembro, das 8h às 12h30.



A prova estava prevista para ser aplicada no domingo (11) e visa preencher 80 vagas para cargos de Analista Judiciário e Analista Administrativo, com salário inicial de R$7.328,01, exigindo curso superior em todos os níveis. Quem ainda não fez as inscrições, elas foram prorrogadas até o dia 08 de agosto deste ano e podem ser feitas no site da Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), banca organizadora.



Devido a alteração, os candidatos que desejarem a devolução do valor da taxa de inscrição deverão fazer isso entre os dias 21 e 22 de julho deste ano, através do e-mail [email protected], com o assunto “Devolução Taxa de inscrição”. Para isso, devem ser anexadas cópias do comprovante de inscrição e seu respectivo pagamento, do seu documento de identidade (com CPF) e dados bancários (agência, conta, tipo de conta, banco, incluindo chave PIX, se tiver).



Caso o candidato não solicite a devolução da taxa de inscrição no período acima descrito, continuará inscrito no certame.



Segundo a Comissão Organizadora, as provas objetivas de múltipla escolha estão previstas para acontecer nos dias 10 e 11 de setembro de 2022, nas cidades de Floriano, Parnaíba, Picos, Teresina e região metropolitana, todas no Estado do Piauí, e terão duração de 4h30, nos turnos manhã e tarde, conforme disposto abaixo.



- 10 de setembro de 2022 (sábado)

Manhã - 8h às 12h30

(Horário oficial de Brasília-DF)

– Analista Administrativo

Tarde - 15h às 19h30

(Horário oficial de Brasília-DF)

– Analista Judicial

– Contador

- 11 de setembro de 2022 (domingo)

Manhã - 8h às 12h30

(Horário oficial de Brasília-DF)

- Analista de Sistemas / Banco de Dados

- Analista de Sistemas / Desenvolvimento

- Analista de Sistemas / Infraestrutura

- Arquiteto

- Assistente Social

- Auditor

- Fisioterapeuta

- Enfermeiro

- Engenheiro Civil

- Engenheiro Eletricista

- Estatístico

- Médico

- Médico Psiquiatra

- Nutricionista

- Odontólogo

- Psicólogo

Tarde - 15h às 19h30

(Horário oficial de Brasília-DF)

– Oficial de Justiça e Avaliador

