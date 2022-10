Concurso do TRT-PI: resultado preliminar é divulgado nesta segunda (17); confira a lista

Foi divulgado na manhã desta segunda-feira (17) o resultado preliminar do concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí (TRT-PI). O concurso foi realizado com o objetivo de preencher 43 vagas para os cargos de técnico e analista de nível médio e superior. Para o nível médio, a remuneração inicial é de R$ 7.591. Para nível superior, a remuneração inicial é de R$ 12.455.

De acordo com o cronograma, os candidatos que quiserem ingressar com recurso terão 48h, após a divulgação do resultado preliminar, para realizá-lo. Na sequência, nos dias 01, 02 e 03 de novembro haverá a entrevista com os candidatos negros. Somente após essas etapas, será divulgado o resultado definitivo do concurso público, previsto para o dia 30 de novembro de 2022.

(Foto: Arquivo / O DIA)

A previsão é que parte dos aprovados tome posse ainda em dezembro de 2022. Vale lembrar que o concurso também é para formação de cadastro reserva. Clique aqui e confira o resultado preliminar.

