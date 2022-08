Consultórios são fechados em Luzilândia após fiscalização de conselho

O Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO) informou que fechou os consultórios de duas Unidades Básicas de Saúde do município de Luzilândia, no Norte do Piauí. A Comissão de Fiscalização identificou uma série de irregularidades durante vistorias e requereu melhorias nos espaços.

De acordo com o CRO, os consultórios odontológicos apresentaram condições insalubres que colocavam profissionais e pacientes em grave risco biológico. Os fiscais apontaram infiltrações, cadeiras odontológicas em situação de risco para profissionais e pacientes, materiais enferrujados.

Foto: Divulgação / CRO-PI

O conselho explicou que os consultórios só poderão ser reabertos se os problemas forem solucionados pela administração municipal, que tem prazo de 30 dias para sanar as irregularidades. Por outro lado, caso contrário, órgãos como o Ministério Público poderão ser acionados.

"No caso de a gestão não solucionar as irregularidades apontadas no termo de visita, a Comissão de Fiscalização do CRO PI poderá encaminhar o caso para conhecimento do Ministério Público Estadual e Federal”, disse o CRO.

