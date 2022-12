Covid-19: Homens com comorbidades são a maioria dos internados no HGV, diz estudo

Uma pesquisa sobre o atendimento a pacientes com Covid-19 realizado pelo Hospital Getúlio Vargas (HGV) revelou que 60% dos pacientes internados com a doença eram homens com comorbidades, que também foram maioria das vítimas fatais.

O levantamento foi realizado entre abril de 2020 e maio de 2022 e englobou 1.500 pacientes que foram admitidos com sintomas graves e necessidade de cuidados intensivos.

“O estudo comprovou que fatores, como sexo masculino, faixas etárias mais altas e presença de cormobidades estão associados ao aumento do risco de hospitalizações e óbitos pela Covid-19”, destaca a enfermeira Nirvania Carvalho, uma das pesquisadoras responsável pelo estudo.

Segundo a enfermeira, os dados reforçam a atenção dos profissionais de saúde em relação às doenças crônicas, uma vez que 59% dos pacientes homens com Covid-19 possuíam algum tipo de comorbidade. “Cardiopatias, hipertensão arterial, problemas respiratórios e diabetes podem piorar a doença causada pelo SARS-CoV-2”, explica Nirvania Carvalho.

