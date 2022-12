Covid-19: Pesquisador alerta para baixa vacinação de jovens do Piauí

A baixa taxa de jovens do Piauí vacinados com as doses de reforço contra a Covid-19 é motivo de preocupação para o professor doutor Emídio Matos, que é membro do COE e do Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Em meio a uma nova onda da doença, os números devem servir de alerta para as autoridades em saúde.

“Quando a gente olha a vacinação por intervalo de faixa etária, percebemos que estamos vacinando bem os idosos com as doses de reforço acima de 60%, provavelmente não vamos ter níveis de internação como tivemos nas onda anteriores, mas entre os jovens é preocupante. Para exemplificar, entre pessoas de 30 a 34 com segunda dose de reforço só temos 27%”, explicou o pesquisador.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Para ele, a preocupação parte do ponto que essa é a faixa etária que mais circula, já que é a população economicamente ativa e, consequentemente, mais susceptível a infecção do novo coronavírus. Emídio chama atenção para as estratégia que estão sendo adotadas para imunizar esse público.

LEIA TAMBÉM:

Cronograma de vacinação contra a Covid-19 sofre alterações em Teresina



Brasil recebe as primeiras doses da vacina bivalente da Pfizer



“Os mais jovens trabalham no horário comercial. Qual o horário que as unidades de saúde estão abertas? No horário comercial. Como é que eu vou me vacinar se as unidades de saúde estão fechadas no meu horário de folga. Precisamos reorganizar o sistema de saúde para essa população ter essa disponibilidade”, aponta.





Emídio Matos comentou ainda que essa alta na quantidade de casos positivos é consequência das eleições do mês de outubro. Ele direciona preocupação também com as aglomerações nesse período de Copa do Mundo e das festas de final de ano. Por outro lado, ele criticou a desorganização da Saúde em Teresina, o que tem proporcionado uma piora do quadro da doença na capital.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no