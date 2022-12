Cronograma de vacinação contra a Covid-19 sofre alterações em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) anunciou nesta quarta-feira (07/11) que o cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Teresina passou por uma adequação devido o decreto do prefeito Dr. Pessoa que transferiu o feriado desta quinta-feira (08/11) para a sexta (09).

Na quinta (08) a imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além dos postos de drive thru e no Teresina Shopping. Os terminais do Parque Piauí e Buenos Aires estarão funcionando normalmente amanhã (08) das 9h às 17h. Nesses locais, são recebidas as pessoas de 12 anos e mais, em qualquer etapa do esquema vacinal.

“Também acontece das 9h às 17h a imunização no Teresina Shopping, que é destinada para todas as pessoas de 5 anos e mais, independente da etapa”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação da FMS.

Foto: Arquivo / O Dia

Além destes pontos, estarão abertas normalmente todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A população em geral a partir dos 12 anos tem acesso ao imunizante em todas as UBS do município. Já as crianças de 5 a 11 anos podem ser atendidas nas UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição.

Na sexta-feira (09), feriado, a vacinação passará por uma pausa, sendo retomada no sábado (10). O posto do Teresina Shopping estará aberto das 9h às 17h para o público de 5 anos e mais. Já as UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença estarão recebendo o público de 5 anos e mais tanto no sábado (10) como no domingo (11). Nestes locais, o funcionamento das salas de vacina é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

