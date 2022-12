Prefeitura de Teresina transfere o feriado de Nossa Senhora da Conceição para sexta (09)

A Prefeitura de Teresina decidiu transferir o feriado de Nossa Senhora da Conceição, que seria comemorado na quinta-feira (08) para a sexta-feira (09). A medida vem em decreto assinado pelo prefeito Dr. Pessoa na noite de ontem. A transferência do feriado afeta as esferas pública e privada do município, ou seja, não contempla somente os servidores municipais, mas todos os estabelecimentos e serviços da capital.





Foto: Arquivo O Dia

Para determinar a transferência do feriado, o prefeito levou em consideração que na sexta-feira (09) o Brasil volta a jogar na Copa do Mundo, o que já alteraria o funcionamento de órgãos públicos da administração municipal independentemente do feriado. Na sexta, a Seleção Brasileira joga ao meio-dia contra a Croácia.

Diz o decreto: “Considerando a necessidade de manter a comemoração dessa importante data religiosa no nosso Município, como feriado municipal, alterando, como dito, de forma excepcional, apenas neste ano de 2022, para o dia 9 de dezembro, objetivando possibilitar, também neste dia, que o jogo da Seleção Brasileira seja assistido junto com os familiares e amigos, de forma tranquila por todos, canalizando a torcida para a vitória do Brasil”.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no