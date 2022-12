Feriado: em Teresina, ônibus circularão normalmente amanhã e frota será reduzida na sexta

Em virtude da transferência do feriado de Nossa Senhora da Conceição de quinta (08) para sexta (09), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fez alterações nas frotas de ônibus. Amanhã, o transporte público na capital irá funcionar normalmente, com 224 veículos circulando pela cidade. Já na sexta-feira, a frota deve ser reduzida em 70% por conta do feriado municipal.

(Foto: Arquivo O DIA)

A transferência do feriado foi assinada pelo prefeito Dr. Pessoa na noite de terça-feira (06) e levou em consideração que, na sexta-feira, o Brasil volta a jogar na Copa do Mundo, o que já alteraria o funcionamento da administração municipal independentemente do feriado.

O jogo também deve impactar na quantidade de ônibus disponíveis para a população. De acordo com a Strans, os motoristas de ônibus não irão parar no horário da partida, mas a frota deve reduzir de 70% para 50%.



A alteração na data afeta as esferas pública e privada do município, ou seja, não contempla somente os servidores municipais, mas todos os estabelecimentos e serviços da capital. A Defensoria Pública do Piauí, por exemplo, já comunicou que não haverá expediente na sexta. Vale ressaltar ainda que o feriado também infere no funcionamento de supermercados, shoppings e bancos da capital.



