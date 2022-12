Teresina: mesmo com decreto, comércio e outros setores abrem normalmente quinta e sexta

Com a transferência do feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Teresina, que seria celebrado na quinta (08) e agora passa a ser na sexta-feira (09), houve algumas mudança no funcionamento de órgãos públicos, bancos, supermercados, shoppings e no comércio da Capital do Piauí.



**A matéria foi atualizada no início da manhã desta quarta (07) e está sujeita a alterações conforme atualização dos órgãos.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Piauí mantém o feriado de Nossa Senhora da Conceição para esta quinta-feira (08). Assim, agências bancárias e casas lotéricas estarão fechadas na quinta. O expediente retorna na sexta-feira (9), também em horário diferenciado, em decorrência do Jogo do Brasil que acontece às 12h. Os bancos funcionam das 9h às 11h e retornam o atendimento das 15h30 às 16h30.



Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc) e boletos que tiverem o dia 08 de dezembro, como data de vencimento, poderão ser pagas sem acréscimo na sexta-feira (09).



Comércio

As lojas comerciais do Centro de Teresina e dos bairros funcionarão normalmente na quinta (08). Na sexta-feira (09), o comércio também abre em horário normal, porém, devido ao Jogo do Brasil que acontece às 12h, alguns estabelecimentos poderão fechar.



Supermercado

As redes dos supermercados funcionarão em horário normal, de acordo com a franquia.



Todas as lojas do Carvalho Mercadão e Carvalho Super funcionarão normalmente na quinta-feira (8) e na sexta-feira (09).



Nesta quinta-feira (08), Dia de Nossa Senhora da Conceição, as unidades do Pão de Açúcar funcionarão da seguinte forma: a loja da Frei Serafim funcionará de 7h às 20h. Já as lojas São Cristóvão e Jockey terão atendimento de 7h às 21h e a unidade localizada na Dom Severino funciona das 7h às 22h. Na sexta-feira (09), dia do jogo do Brasil, todas as unidades fecharão 11h45 e abrirão 15 minutos após o término do jogo.



Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurgueia, funcionará no horário normal das 7h às 22h na quinta-feira (8) e na sexta fechará 11h45 e abrirá 15 minutos após o fim da partida.



Shoppings

Os shoppings funcionarão em horário normal na quinta e sexta-feira, entretanto, é preciso ficar atento ao tipo de serviço desejado.



No Riverside, as lojas de varejo, estética, manutenção, imobiliária, entre outras, e os quiosques funcionam das 14h às 20h. A área de lazer estará aberta das 10h às 22h. Já os estabelecimentos de clínicas médicas e odontológicas funcionam das 8h às 18h.



O Shopping Rio Poty terá funcionamento normal das 10h às 22h. Devido ao Jogo do Brasil, as lojas fecham uma hora antes e podem abrir uma hora depois.



Tribunal de Justiça do Piauí

Com a transferência do feriado para sexta (09), o Tribunal de Justiça do Piauí informa que na quinta-feira (08) haverá expediente normal. Já na sexta, feriado de Nossa Senhora da Conceição, funcionará apenas o plantão judiciário, conforme regime já estabelecido.



Prefeitura de Teresina

Todas as repartições municipais funcionam normalmente nesta quinta-feira (08). Na sexta-feira (09), devido ao feriado de Nossa Senhora da Conceição, o órgão municipal estará fechado, funcionando apenas os serviços de urgência, emergência e trânsito.



Governo do Estado

O Governo do Estado do Piauí ainda não definiu como será o funcionamento das repartições localizadas em Teresina nesta quinta e sexta.



