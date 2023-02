Covid-19: no Piauí, quase 300 óbitos pela doença não foram notificados entre 2021 e 2022

Entre 2021 e 2022, cerca de 285 óbitos em virtude da Covid-19 não foram incluídos no Painel Epidemiológico do Piauí. Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Piauí (CIEVS-PI), esses casos estavam notificados apenas como suspeitos e, após uma busca das mortes ocorridas em decorrência da doença, foram confirmados.

De acordo com o CIEVS, os números constarão no Boletim Epidemiológico da 7ª Semana Epidemiológica de 2023, que será divulgado na próxima terça-feira (21). A gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi), Ester Miranda, explica que, para finalizar um óbito por Covid-19 no sistema, é necessário a adoção de alguns critérios para análise.

“Estes óbitos ainda não haviam tido o fechamento no sistema oficial e, portanto, não poderiam ser incluídos no número total de mortes para Covid-19, uma vez que para finalizar um óbito por Covid-19, no sistema do Ministério da Saúde, é necessária existir a declaração de óbito; resultados de exames laboratoriais e/ou imagem e parecer da análise clínica e/ou autópsia. Em alguns casos, as mortes podem levar um período mais longo de análises”, aponta.

Segundo a Sesapi, dos 285 óbitos confirmados, 163 ocorreram no primeiro semestre de 2021 e 112 no segundo semestre. Já em 2022 foram 10 óbitos no primeiro semestre. De acordo com o levantamento, as cidades que contabilizaram a maior parte dos óbitos foram Teresina (115), Piracuruca (11), Parnaíba (08), Piripiri (07) e José de Freitas (06). Os outros 138 óbitos foram registrados em diversas cidades do Piauí.

Mesmo com a inserção dos 285 óbitos, o painel de mortes por covid-19 vai continuar em estabilidade no Piauí. O Boletim Epidemiológico da Covid-19, referente à 6ª semana epidemiológica do ano de 2023, período referente aos dias 05 a 11 de fevereiro, aponta uma estabilidade no número de óbitos em decorrência da Covid-19, o que equivale a 0% na média móvel, e queda de 28% no número de casos.

Com informações da Sesapi