Covid-19: número de casos e mortes pelo vírus apresentam queda no Piauí

Nos últimos sete dias, o Piauí vem registrando uma queda acentuada nos casos e óbitos em decorrência da Covid-19. Os dados são do Painel Epidemiológico, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), e apresentam números animadores com relação à situação da pandemia no estado.

Com relação ao número de mortes foi registrada uma baixa de 62%, em comparação com a última semana. A média móvel de óbitos ficou em 02, em comparação há sete dias. “O que vemos aqui são os reflexos da vacinação em nosso estado e das medidas adotadas através dos decretos do Governo do Estado. O Piauí já alcançou mais de 80% de sua população com as duas doses da vacina e agora estamos trabalhando com os municípios a aplicação da dose de reforço, que é fundamental na prevenção dos agravos da doença”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Segundo os dados do Painel Epidemiológico, os números de casos de Covid-19 também registraram um decréscimo de 73%, nos últimos sete dias, contabilizando uma média móvel de 116 casos. “Mesmo com a diminuição dos números de mortes e casos precisamos manter as medidas de proteção contra o vírus e continuar tomando as doses das vacinas, necessárias para nossa prevenção, somente com todos os piauienses vacinados iremos conseguir sair desta pandemia” lembra o gestor.



A diminuição dos casos de Covid-19 e dos óbitos em decorrência do coronavírus, também está sendo refletida na taxa de ocupação de leitos. Atualmente 14% dos leitos clínicos, disponibilizados para pacientes infectados com o vírus, estão ocupados. Com relação a leitos com respiradores a ocupação de UTI’ é de 45,6% e os leitos de estabilização estão com uma taxa de 7%.



