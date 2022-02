Covid-19: perdeu seu cartão de vacina? Saiba como consultar as doses 

Desde que o site do Ministério da Saúde foi hackeado, em dezembro de 2021, muitos dados ficaram indisponíveis, inclusive os certificados de vacinação contra a Covid-19. Sem essas informações, a população precisa circular com seus cartões de vacina, mas, por serem feitos de papel, podem ser danificados ou até perdidos.

Caso não tenha mais o cartão de vacina ou não consiga acessar o ConecteSUS, seja por instabilidade do sistema ou pela indisponibilidade das informações, saiba como consultar suas doses. A apresentação do passaporte de vacina está sendo exigida por diversos órgãos do Piauí, tanto públicos como privados, e está prevista em decretos estaduais.



Herlon Guimarães, superintendente de Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), lembra que o cartão de vacinação é o principal passaporte para acessar espaços públicos e privados. Entretanto, ele pontua que, caso não possua mais o documento, a população pode se dirigir às secretarias municipais ou à unidade de saúde que foi realizada a vacinação.



“Juntos, os profissionais terão a decisão final de que documento é necessário para transitar, especialmente porque agora têm decretos que exigem a comprovação vacinal, tanto em órgãos públicos como privados. Desde o dia 10 de dezembro, quando houveram os ataques cibernéticos no site do Ministério da Saúde, observamos que toda a população e a gestão pública, seja municipal ou estadual, tem tido dificuldade de acesso aos dados, especialmente com relação ao ConecteSUS, em relação aos seus certificados de validação de vacina”, explica.



Em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) orienta que a população entre em contato pelo WhatsApp (86) 99436-4579, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta, e tire suas dúvidas sobre a vacina. O número é somente para envio de mensagens de texto, e, pelo canal, é possível verificar a situação vacinal do usuário.



