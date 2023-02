Covid-19: Piauí irá receber 260 mil doses de vacina bivalente para campanha de vacinação

Até o próximo dia 15 de fevereiro, o Piauí deve receber um novo lote de imunizantes contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 260 mil doses de vacina bivalente, que farão parte da campanha de reforço da vacinação. A informação foi divulgada em reunião realizada nesta terça-feira (7), entre a Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) e representantes do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems).

“Já estamos organizando, a partir da nota técnica de orientação de vacinação dos públicos alvo que irão ser vacinados primeiro com a vacina bivalente da covid-19, para que os municípios possam ir se organizando. Tão logo o estado receba essa remessa faremos a distribuição”, enfatizou a diretora da Unidade de Vigilância em Saúde da Sesapi, Cristiane Moura Fé.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A primeira etapa de reforço com as vacinas bivalentes contemplará pessoas com maior risco para desenvolver quadros graves da doença, como idosos acima dos 60 anos de idade e pessoas com deficiência. No próximo dia 27 de fevereiro, os municípios piauienses participam do Dia D de vacinação contra a covid-19.

Durante a reunião, também foram discutidas estratégias para execução do cronograma do Plano Nacional de Imunização 2023 no estado. Na oportunidade, a Sesapi orientou os gestores municipais quanto ao calendário das vacinas de rotina. Além disso, foi apresentado o cronograma de distribuição dos imunizantes, como das 110 mil doses que serão usadas para a vacinação contra covid-19 de bebês e crianças de até 11 anos de idade.



(Foto: Divulgação/Ascom)

“Recebemos uma quantidade de vacinas pediátricas e infantis contra a covid-19 e estamos em fase de distribuição aos municípios, também aliando essa organização em torno da orientação técnica para vacinação”, pontuou Cristiane Moura Fé.

Plano Nacional de Imunização

O Programa Nacional de Imunização 2023 está dividido em cinco etapas e engloba ainda a vacinação contra a influenza, poliomielite e sarampo. Veja o cronograma:

Etapa 1 – Fevereiro

Vacinação contra Covid-19 (reforço com a vacina bivalente)

Público-alvo:

• Pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19;

• Pessoas com mais de 60 anos;

• Gestantes e puérperas;

• Pacientes imunocomprometidos;

• Pessoas com deficiência;

• Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);

• Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

• Trabalhadores e trabalhadoras da saúde.

Etapa 2 – Março

Intensificação da vacinação contra Covid-19

Público alvo:

• Toda a população com mais de 12 anos.

Etapa 3 – março

Intensificação da vacinação de Covid-19 entre crianças e adolescentes

Público alvo:

• Crianças de 6 meses a 17 anos.

Etapa 4 – Abril

Vacinação de Influenza

Público-alvo:

• Pessoas com mais de 60 anos;

• Adolescentes em medidas socioeducativas;

• Caminhoneiros e caminhoneiras;

• Crianças de 6 meses a 4 anos;

• Forças Armadas;

• Forças de Segurança e Salvamento;

• Gestantes e puérperas;

• Pessoas com deficiência;

• Pessoas com comorbidades;

• População privada de liberdade;

• Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

• Professoras e professores;

• Profissionais de transporte coletivo;

• Profissionais portuários;

• Profissionais do Sistema de Privação de Liberdade;

• Trabalhadoras e trabalhadores da saúde.

Etapa 5 – Maio

Multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas.

