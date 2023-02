Covid-19: Teresina abre agendamento para 2ª e 3ª doses de crianças menores de 3 anos

A partir desta segunda-feira (06), estão disponíveis vagas de agendamento para vacinação de crianças de 6 meses a menores de 3 anos com a segunda e terceira doses do imunizante.



Conforme previsto pelo Ministério da Saúde, o esquema de vacinação primário da vacina Pfizer Baby deve ser composto de três doses, sendo que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose para esta faixa etária.

A Fundação Municipal da Saúde (FMS) também divulgou o cronograma de vacinação válido para esta semana. Confira:

Segunda a sexta-feira – 9h às 17h no Teresina Shopping:

2ª dose para crianças de 3 e 4 anos e crianças de 5 a 11 anos vacinadas na primeira dose com CoronaVac;

1ª dose, 2ª dose e 1º reforço para 12 anos e mais,

2º reforço para 18 ou mais e 3º reforço para vacinados com Janssen no esquema primário – dose única.

Terças e quintas - Unidades Básicas de Saúde - 8h às 12h e 13h às 17h.

Público de 12 anos e mais (de acordo com o esquema preconizado para cada idade)

Crianças de 3 e 4 anos para segunda dose (UBS Buenos Aires, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite e UBS Parque Poti, UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Santa Isabel, UBS Renascença, UBS Alto da Ressurreição).

Fins de semana - 8h às 12h e das 13h às 17h

A FMS mantém abertos os postos das UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. Estes locais estarão aplicando 2ª dose para crianças de 3 e 4 anos e crianças de 5 a 11 anos vacinadas na primeira dose com CoronaVac; 1ª dose, 2ª dose e 1º reforço para 12 anos e mais, 2º reforço para 18 ou mais e 3º reforço para vacinados com Janssen no esquema primário – dose única.

A coordenadora de Imunização da FMS, Emanuelle Dias, orienta que as pessoas fiquem atentas para tomarem as doses no período determinado. “É necessário que as pessoas mantenham atualizado o esquema vacinal e compareçam aos postos onde disponibilizamos a vacina”, diz.

