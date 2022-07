Covid: não vacinados com segunda dose de reforço são 98% dos óbitos em 2 meses

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) informou, nesta segunda-feira (26), que 98% dos óbitos em decorrência da covid-19, de 1º de junho a 24 de julho, são de pessoas que não tomaram a segunda dose de reforço da vacina. Os dados preocupam as autoridades de saúde, pois, até o momento, o número de piauienses vacinados com a segunda dose de reforço representa apenas 2% da população. De acordo com a Sesapi, cerca de 43% dos piauienses tomaram a primeira dose de reforço e 9% não tomaram nenhuma dose de vacina contra a Covid-19.

Os casos confirmados de Covid sofreram um aumento de aproximadamente 114,2% do mês de junho em relação a julho, saindo de 4.991 casos para 10.689 (até dia 24/07). O número de óbitos também subiu de 20 casos no mês de junho para 85 em julho, num aumento de 325%. Foto: Agência Brasil O boletim atesta que o Índice de Transmissibilidade Covid caiu de 1,19 para 0,96 na última semana. A taxa de positividade dos testes RT/PCR também caiu de 33% para 25% da 28ª Semana para a 29ª. No mesmo período, houve uma redução de -4% na média móvel de casos positivos de 511 para 458 casos, representando uma tendência de estabilidade. O número de leitos ocupados nas últimas oito semanas epidemiológicas está estável nos leitos de estabilização, caindo de oito para sete; a ocupação dos leitos clínicos também houve uma redução de 139 para 128; já a ocupação dos leitos de UTI aumentou de 50 para 56 leitos. Nesta segunda-feira (25), foram confirmados 422 casos de covid-19 e 08 óbitos pela doença. Do total de casos confirmados, 251 casos são de mulheres e 171 são homens, com idades que variam de 01 a 97 anos. Os óbitos registrados são de 06 homem de Amarante (69 anos), Caridade do Piauí (63 anos), Castelo do Piauí (84 anos), Parnaíba (90 anos), Teresina (91 anos) e Uruçuí (89 anos). Já as duas mulheres são de Teresina (82 e 89 anos).



Com informações da Sesapi.