Covid segue em estabilidade no Piauí mesmo com represamento de casos

Após algumas semanas em queda, o Piauí voltou a ficar em estabilidade no número de casos de covid-19, em virtude do represamento de dados em alguns municípios, que só agora foram colocados no sistema. A variação negativa, em relação aos últimos 14 dias, agora é de 8%. A média móvel de 7 dias contabilizou 333 casos, contra 216 da semana anterior.

Dos novos casos registrados, 67,5% são referentes ao período de janeiro a setembro de 2022, onde os municípios só encerraram as notificações agora. Já a variação de óbitos por Covid nos últimos 14 dias teve uma redução de 80%. Foto: Divulgação/PMT O represamento impacta também na taxa de transmissibilidade que passou a ser de 1.16. Na semana anterior o índice era de 0,71. Leitos O número de pacientes internados em UTIs continua caindo e agora e na primeira semana de 2023 chegou a 10. Na semana anterior eram 18 leitos ocupados. A ocupação de leitos clínicos também caiu de 24 para 14. “Infelizmente esse represamento atrapalha o diagnóstico real da Covid, mas mesmo assim continuamos em situação de estabilidade. É importante que os municípios atualizem o sistema em tempo real para termos um panorama de momento”, afirmou o secretário de saúde, Antonio Luiz.

Com informações da Sesapi.