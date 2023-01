Teresina encerra 2022 na faixa verde de transmissão de Covid-19

Teresina voltou à faixa verde de transmissão da covid-19, o que significa baixo nível de transmissão. No período de 25 a 31 de dezembro de 2022, foi observada uma redução em 49% nos casos confirmados da doença, conforme dados do último boletim do ano do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) de Teresina.



Na última semana do ano, a capital registrou uma queda de 38% nos casos de síndromes gripais, além de um decréscimo em 57% nas internações por síndrome respiratória aguda grave. O número de óbitos está estável, em uma média de cinco por semana. O boletim aponta ainda uma redução de 13% na demanda por testes RT-PCR, com queda na positividade de 21% para 6%. Já a demanda por teste rápido de antígeno sofreu uma queda de 44%, com uma positividade estável em torno de 53%.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Seguindo a tendência esboçada nas semanas anteriores, o número de casos continua caindo, as internações começaram a reduzir e os óbitos estabilizaram. A expectativa é que os óbitos também diminuam nas semanas seguintes”, informa o coordenador médico do COE, Walfrido Salmito.



O médico infectologista explica que a taxa de positividade dos testes RT-PCR está próxima do recomendado pela OMS, mas o percentual de positividade dos testes rápidos de antígeno está estável, em nível ainda elevado - o que pode refletir mais amplitude de testagem que a circulação do SARS-CoV-2 em si.



