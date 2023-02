Covid segue em estabilidade pela terceira semana consecutiva no Piauí

O Piauí continua em estabilidade no número de casos de covid-19, pela terceira semana consecutiva, mesmo com represamento de dados em alguns municípios, que só agora foram colocados no sistema.

Algumas secretarias municipais de saúde só encerraram as notificações de janeiro a outubro de 2022 agora. Isso gerou uma variação negativa, em relação aos últimos 14 dias, de -15%. A média móvel de 7 dias contabilizou 225 casos, contra 264 da semana anterior. Foto: Assis Fernandes/O Dia Dos novos casos registrados, 80,2% são referentes ao período de janeiro a outubro de 2022. Já a variação de óbitos por covid nos últimos 14 dias teve uma queda de 60%. Mesmo com o represamento dos casos, a taxa de transmissibilidade teve uma leve queda e passou a ser de 0,85. Na semana anterior o índice era de 0,94. Leitos O número de pacientes internados em UTIs permanece em 09. Na semana anterior também eram 09 leitos ocupados. A ocupação de leitos clínicos caiu de 12 para 10. A Sesapi reforça para a necessidade de completar o esquema vacinal contra a Covid-19 e, desta forma, evitar o aumento de casos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no