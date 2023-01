Covid: Teresina retoma aplicação da segunda dose para crianças a partir dos três anos

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou hoje (20) a programação da próxima semana para vacinação contra a covid-19. Com o recebimento de novas doses para vacinação infantil, Teresina volta a disponibilizar segunda dose para o público de 3 e 4 anos de idade que estão com o esquema em atraso.



Segundo dados da FMS, foram recebidas 3.600 doses da vacina coronavac, que serão destinadas para a 2ª dose de crianças de 3 a 11 anos de idade. “As vacinas serão destinadas para a conclusão de esquemas em atraso das crianças de 3 a 11 anos. Ainda não temos previsão de recebimento de vacinas para 1ª dose pelo Ministério da Saúde”, informa a enfermeira da FMS Camilla Oliveira.

Foto: Arquivo O Dia

Um dos locais que este público terá acesso à vacina será o Teresina Shopping. O ponto de vacinação fica no edifício garagem - estacionamento do G3 e funciona de segunda (23) a sexta (27) das 9h às 17h. Além da segunda dose para as crianças de 3 a 11 anos, serão vacinadas as pessoas a partir dos 12 anos em geral, em qualquer etapa do esquema de acordo com o exigido para cada faixa etária.

Na terça (24) e quinta (26) das 8h às 12h e de 13h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), tem vacina com livre demanda para a população em geral a partir de 12 anos de idade. Também nestes dias e horários tem vacinação com livre demanda para segunda dose de crianças de 3 a 11 anos nas UBS UBS Buenos Aires, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Alto da Ressurreição e Renascença.

