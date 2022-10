Covid: Sesapi solicita ao Ministério da Saúde envio de vacinas da CoronaVac para crianças

Representantes da Secretaria de estado da Saúde (Sesapi) se reuniram com o representante do Ministério de Saúde, Romeu Mendes, nesta segunda-feira (17), para solicitar a pasta o envio de vacinas para a imunização de crianças 03 a 04 anos. A Sesapi pede que agilizem a compra dos imunizantes para o público infantil a partir de 06 meses de idade, que já teve a vacina liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitário (Anvisa).

Para imunizar as crianças a partir de 03 anos de idade, o estado do Piauí recebeu do Programa Nacional de Imunização 30 mil vacinas CoronaVac para a primeira dose - no final do mês de agosto e um lote com 15 mil imunizantes para a segunda dose – no início de outubro. Para a vacinação daqueles acima de 06 meses, com a Pfizer, não há previsão de chegada dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde.

“Estivemos em reunião com o diretor substituto do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa, do Ministério da Saúde, Romeu Mendes, onde deliberamos sobre o envio de novas doses da vacina CoronaVac. Estamos com mais de 70% desse público sem vacinar com a primeira dose e as crianças que receberam a D1, mais de 50% aguardam pela segunda dose e até o momento não há previsão por parte do ministério do envio de novas doses”, disse o secretário.

SAMU

Na ocasião, Néris Júnior também pediu ao Ministério da Saúde, a atualização da frota dos veículos do SAMU. E ainda foram debatidos a implementação da Rede Materna Infantil (RAMI) e o planejamento regional integrado. Também foi discutido sobre a portaria que implementa a Rede Materna Infantil no Estado.

