Covid: Por falta da Coronavac, Prefeitura suspenderá vacinação de crianças em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina anunciou nesta sexta (7) que vai suspender a vacinação de primeira dose em crianças de três e quatro anos. Isso porque as doses de Coronavac estão em falta na rede, e o Ministério da Saúde ainda não sinalizou a entrega. A FMS vai manter apenas a aplicação de segundas doses nesse público.

O órgão municipal informou ainda que alterou o cronograma de vacinação infantil contra a Covid para os dias 10, 11, 13, 14 e 15 de outubro. A vacinação desse público acontecerá nos dias de terças, quintas, sábados e domingos nas Unidades Básicas de Saúde e, de segunda a sábado, no posto do Teresina Shopping (edifício garagem, estacionamento G3).

Os pais que desejem vacinar os pequenos de cinco a 11 anos podem ir, às terças e quintas, nas Unidades Básicas: Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Alto da Ressurreição e Parque Poti. Já aos sábados e domingos, podem ir nas UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. As crianças podem ser vacinadas também no Teresina Shopping, de segunda a sábado.

Os adolescentes, adultos e idosos continuam sendo vacinados na capital, de segunda a sexta, nos seguintes locais: Terminal do Parque Piauí, Terminal do Zoobotânico, Terminal do Livramento, Terminal do Buenos Aires e posto do Teresina Shopping.

Com informações da FMS